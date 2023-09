Elenoire Ferruzzi Critica Duramente Elodie per il Video di 'A Fari Spenti

Elenoire Ferruzzi Esprime la Sua Critica nei Confronti di Elodie per il Video di "A Fari Spenti". Nei giorni scorsi, Elodie ha lanciato il suo nuovo singolo, "A Fari Spenti," ottenendo un immediato successo. La canzone, scritta da Elisa, è stata promossa da un audace scatto in cui la cantante appare completamente nuda. Questo ha scatenato una polemica inaspettata, con alcune critiche provenienti anche da Elenoire Ferruzzi.

L'ex VIP ha giudicato la scelta di Elodie come di cattivo gusto e ha dichiarato senza mezzi termini: "Beh, rimango sempre dell'opinione che si debba decidere se diventare una pornostar o una cantante." Questo commento ha suscitato una reazione negativa da parte dei fan di Elodie, che lo hanno considerato inappropriato.

A difesa dell'artista è intervenuta Giulia Salemi, che ha preso posizione a La Vita in Diretta. Salemi ha sottolineato la natura artistica dello scatto e ha respinto l'idea che fosse volgare, affermando: "Lei è bellissima. Io non trovo affatto la foto volgare, considerando che ognuno è libero di fare ciò che vuole con il proprio corpo. Elodie è un'artista poliedrica, con un team di supporto di alto livello. Questa foto è stata realizzata da due fotografi esperti, con uno studio alle spalle, non è stata una scelta casuale."

Ha poi aggiunto: "Invece di criticarla, dovremmo apprezzarla. Ha fatto una mossa geniale, mostrando anche uomini nudi nelle sue storie. Perché un uomo può posare nudo ed essere elogiato, mentre una donna viene criticata se lo fa?"

