Sony annuncia la nuova linea per auto Mobile ES

Sony annuncia oggi la linea di subwoofer e speaker per auto Mobile ES, che include i prodotti XS-162ES, XS-160ES, XS-690ES, XS-680ES e XS-W104ES, definendo così un nuovo standard per l'intrattenimento in-car.

Dotata di vari aggiornamenti tecnici, la linea Mobile ES offre ai clienti un’esperienza di ascolto impeccabile dal comfort della propria auto. Gli utenti possono ascoltare la propria musica preferita, scegliere brani che rispecchiano il loro stato d’animo e trasformare l’ambiente dell’auto.

La nuova linea Mobile ES comprende gli speaker Component a 2 vie da 16 cm XS-162ES, gli speaker coassiali a 2 vie da 16 cm XS-160ES, gli speaker coassiali a 2 vie da 16 x 24 cm XS-690ES, gli speaker coassiali a 2 vie da 16 x 20 cm XS-680ES e il subwoofer da 25 cm XS-W104ES.

Caratteristiche principali degli speaker XS-162ES, XS-160ES, XS-690ES e XS-680ES:

Woofer in MRC con matrice in fibra di aramide: Il diaframma dello speaker di Sony è realizzato in materiale cellulare rinforzato in mica (MRC), sviluppato per garantire un’elevata rigidità e una buona perdita interna (bassa distorsione di risonanza), mantenendo un peso ridotto. Questo composto di terza generazione è stato ulteriormente ottimizzato con migliorie del driver meccanico per una risposta in frequenza ancora più ampia e caratteristiche audio più fluide e naturali. L'integrazione dell’MRC in un’esclusiva matrice in fibra di aramide elimina la risonanza del diaframma e riduce al minimo la distorsione, non solo nei bassi, ma anche nelle frequenze medie e superiori. Il risultato è un suono potente a tutte le frequenze e incredibilmente pulito, anche a volumi più alti.

Cornice notch separata: Il woofer surround è dotato di un’altra tecnologia proprietaria Sony, con tacche curve che migliorano la simmetria dell’ampiezza verticale per ridurre drasticamente la distorsione e migliorare la nitidezza.

Tweeter a cupola morbida: Alla bobina è direttamente collegato il diaframma del tweeter a cupola morbida, compatibile con il formato High-Resolution Audio, progettato per coprire i suoni di fascia più alta grazie a una gamma di frequenza che si estende fino a 40 kHz.

Struttura a cinque cornici e diffusore d’aria dinamico: Il design a cinque cornici disperde la risonanza, mentre il diffusore integrato assicura una circolazione dell’aria efficiente per il funzionamento del cono flessibile e il raffreddamento della bobina.

Spider a variazione di altezza progressiva: Lo spider è ottimizzato dal punto di vista acustico e consente una maggiore potenza e un miglior flusso d’aria, con un profilo progettato per un’ammortizzazione più rapida e precisa del cono.

Spina di fase (solo XS-162ES): La spina di fase per lo smorzamento della risonanza sul woofer XS-162ES permette di raggiungere una risposta in frequenza ideale, fino al punto di crossover con i tweeter sincronizzati. La bobina rigida in alluminio e il diffusore d’aria dinamico supportano ulteriormente l’ampia risposta in frequenza dello speaker, per bassi controllati e dinamici.

Terminali bi-amp e selettore di guadagno nelle reti di crossover (solo XS-162ES): Il sofisticato crossover è dotato di un condensatore a pellicola di polipropilene metallizzata con bassa dissipazione per una fluidità di massimo livello. Il design con funzionalità bi-amp attenua la distorsione del tweeter quando si utilizza il woofer con livelli di ingresso elevati. Il selettore di guadagno dedicato bilancia i livelli di segnale di woofer e tweeter e permette la regolazione del livello del tweeter, anche quando si gestiscono i componenti da un singolo amplificatore.

Caratteristiche principali del subwoofer XS-W104ES:

Woofer a nido d'ape in MRC: La struttura a nido d’ape in MRC (materiale cellulare rinforzato in mica) è progettata appositamente per i subwoofer.

Il nucleo del diaframma è costituito da un materiale simile a schiuma con una base a nido d’ape in fibra, che assicura una rigidità alla flessione dieci volte superiore a quella della normale matrice PP. Si ottengono così bassi incredibilmente precisi e potenti e una distorsione ridotta. Ottimizzato per i nuovi approcci meccanici, questo diaframma subwoofer di terza generazione garantisce una risposta in frequenza ottimizzata e caratteristiche audio fluide.

Cornice notch separata: Grazie alle caratteristiche tacche curve che migliorano la simmetria dell’ampiezza verticale, questa tecnologia riduce drasticamente la distorsione e migliora la nitidezza.

Struttura a cinque cornici e diffusore d’aria dinamico: Il design a cinque cornici disperde la risonanza, mentre il diffusore integrato assicura una circolazione dell’aria efficiente per il funzionamento del cono flessibile e il raffreddamento della bobina.

Spider a variazione di altezza progressiva: Lo spider è ottimizzato dal punto di vista acustico e consente una maggiore potenza e un miglior flusso d’aria, con un profilo progettato per un’ammortizzazione più rapida e precisa del cono. Il filo conduttore della bobina è fissato alla struttura per ridurne i movimenti e migliorare così l’integrità del segnale, evitando interferenze sonore.

XS-162ES, XS-160ES, XS-690ES, XS-680ES e XS-W104ES saranno disponibili in Europa da giugno 2021.

