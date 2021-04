GTA Online: ricompense triple in Guerriglia motorizzata

Il traffico d’armi è uno dei mestieri più diffusi e prestigiosi: gli abitanti più ambiziosi di Southern San Andreas lo adorano e tendono a combinarlo con una sete insaziabile di investimenti in tecnologie militari e veicolistiche. I veterani del contrabbando e gli aspiranti imprenditori in questo settore possono approfittare della sua capacità di massimizzare i profitti per tutto il mese e ricevere ricompense e sconti aggiuntivi a partire da questa settimana.

Se devi ancora iniziare a operare nel settore del traffico d’armi, sappi che Maze Bank Foreclosures farà iniziare questa settimana con uno sconto del 50% su tutti i bunker, la proprietà sotterranea fondamentale per avviare la tua attività. Chi ne possiede già uno potrà approfittare del 50% di sconto su modifiche e migliorie dedicate ai bunker.

Che tu ami accumulare montagne di armi, che tu preferisca cimentarti in schermaglie competitive al cardiopalma, come Guerriglia motorizzata e la serie di sfide del bunker o che tu adori i veicoli armati, indossa la tua tuta camo preferita e preparati a inzupparla di sudore: nelle prossime settimane, avrai pane per i tuoi denti.

GTA$ e RP tripli in Guerriglia motorizzata fino al 2 giugno

Paracadutati in una zona d’atterraggio incandescente con la sola compagnia di una pistola, sopravvivi procurandoti armi e veicoli e fai a polpette chiunque ti ostacoli. Guerriglia motorizzata, una sorta di prova generale per un’invasione aerea, frutterà GTA$ e RP tripli a tutti i partecipanti per tutto il mese.





GTA$ e RP doppi nella serie di sfide del bunker

Se l’idea di combattere all’ultimo sangue in un tunnel nel cuore di Mount Chiliad ti stuzzica, abbiamo quello che fa per te: le versioni sotterranee di Due colpi e via, Juggernaut, Slasher, Maestro d’armi e altro fruttano GTA$ e RP doppi a tutti i partecipanti nella serie di sfide del bunker.





GTA$ e RP doppi nelle missioni di vendita del bunker

Il tuo magazzino è strapieno? Gli scaffali del tuo bunker rischiano di crollare? Forse è il momento di alleggerirsi un po’. Metti in movimento la mercanzia nelle missioni di vendita del bunker per avere GTA$ e RP doppi nell’arco dei prossimi sette giorni.





Felpa Hawk & Little gratis per chi possiede un bunker

Tutti i giocatori e gli aspiranti re della guerriglia che acquisteranno un bunker questa settimana (inclusi coloro che ne possedevano già uno) riceveranno gratis la Felpa Hawk & Little nell’arco della prossima settimana.





Livrea Mimetica con alberi gratis per i giocatori di rango 100 o superiore

Ci vuole grinta per scalare le classifiche! Per festeggiare i veterani più affezionati e i novellini più appassionati, GTA Online regalerà ai giocatori di rango 100 o superiore la livrea Mimetica con alberi per l’HVY APC: basterà accedere al gioco per averla! Riscattala e usala in qualsiasi officina per veicoli armati per renderti più difficili da vedere e ancora più letale. Riceverai la livrea entro 72 ore dopo aver effettuato l’accesso il giorno 3 maggio.





Il primo premio della settimana: Übermacht Revolter

Dopo aver venduto tutta la merce di contrabbando della giornata, passa dall’atrio del Casinò e Resort Diamond: la ruota fortunata ha in serbo per te GTA$, RP, abbigliamento, premi misteriosi e altro ancora. Per restare in tema con i trend di questo mese, il veicolo sul podio della settimana è l’Übermacht Revolter, un’auto apparentemente innocente... finché non si utilizza l’officina per veicoli armati per dotarla di una mitragliatrice. Puoi sempre negare anche di fronte all’evidenza, ma forse è meglio che tu ti trovi un bravo avvocato.

SCONTI

Gli aspiranti criminali che sono alla ricerca di un covo perfetto possono approfittare di uno sconto del 50% su tutti i bunker e sulle loro migliorie e modifiche. In più, i giocatori hanno a disposizione il 40% di sconto su una serie di veicoli, militari e civili, e su una selezione di armi particolarmente futuristiche.

Altre News per: onlinericompensetripleguerrigliamotorizzata