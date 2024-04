Ostia - in fiamme stabilimento La Casetta: distrutte alcune cabine - Foto

Cronaca - Fiamme nello stabilimento 'La Casetta' di Ostia. Un incendio ha coinvolto oggi pomeriggio alcune cabine dello stabilimento sul lungomare Amerigo Vespucci. Fiamme che hanno distrutto parte della struttura, un tempo frequentata da vip, causando un'alta nube di fumo. Un impianto che è stato al centro di una lunga querelle tra sentenze e burocrazia che lo ha portato a uno stato di abbandono. Oggi l'ultimo capitolo con l'incendio che ha distrutto parte di quello che resta.

