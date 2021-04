Denise Pipitone : A Domenica In la mamma Piera Maggio

Sensazionali anticipazioni su, il programma diin onda su Rai 1 che non si ferma nemmeno il 25 aprile. Anticipazioni relative alla puntata in onda nel giorno della Festa della Liberazione, a partire dalle 14, ancora senza pubblico in studio a causa dell'emergenza coronavirus.

Le indiscrezioni vengono rilanciate da TvBlog, che fa sapere che l'ospite di Venier sarà Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, un caso che è tornato ad occupare la cronaca nelle scorse settimane per l'orribile vicenda arrivata dalla Russia, con la presunta scoperta di Denise, poi smentita. Piera Maggio avrà tanto da dire e tanto da sfogare. Un'intervista che garantirà piena condivisione, come sempre, da Zia Mara.

Ma non solo... Tra gli altri ospiti c'è anche Elisabetta Gregoraci, che dopo il Grande Fratello Vip è rimasta un po 'ai margini della televisione: ospite a Mediaset ma ancora nessuna trasmissione. E ancora, la lista degli invitati si allunga con Rocio Munoz Morales e Claudia Pandolfi, protagonisti insieme a Simone Liberati e Greta Scarano della nuova fiction di Rai 1 intitolata Call me again love (dall'omonima canzone con cui Roberto Vecchioni ha vinto il Festival di Sanremo). Come sempre, però, il primo segmento di trasmissione sarà dedicato all'emergenza coronavirus e al vaccino. E anche in questo caso ci sarà un ospite molto pesante: il controverso ministro della Salute, Roberto Speranza, oltre al professor Fabrizio Pregliasco, il virologo Maria Rita Gismondi e Aldo Cazzullo.

Altre News per: denisepipitonedomenicamammapieramaggio