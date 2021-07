Denise Pipitone : interrogato per ore l'ex fidanzato di Jessica Pulizzi

Si è concluso intorno alle 5 del pomeriggio alla Procura di Marsaladi, exdi, il giovane Mazara processato e poi assolto per complicità neldella piccola. Citato dai magistrati, Ghaleb era entrato in mattinata nella procura di Marsala per essere ascoltato, come testimone "assistito", nell'ambito della nuova inchiesta aperta sul sequestro di, scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre. 2004, quando avevo poco meno di quattro anni.

Ghaleb è stato processato insieme a Jessica per false dichiarazioni al pubblico ministero e per questo è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Marsala a due anni di reclusione, ma la prescrizione per il reato è arrivata in appello. Ad assisterlo non è stato l'avvocato che lo aveva sempre difeso fino ad ora (Salvatore Chiofalo), ma Walter Marino. Dal 2004 al 2006, gli investigatori hanno ascoltato sei volte l'ex fidanzato di Jessica Pulizzi. E ci sono state molte contraddizioni che sono state messe in discussione riguardo alle ore di telefonate che ha avuto con Jessica il giorno del rapimento di Denise. All'epoca Gaspare Ghaleb aveva 18 anni.

