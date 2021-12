Denise Pipitone : Gip archivia indagine

L'della procura di Marsala aperta dopo la scomparsa di, risalente al 1°settembre 2004, è statata. Il Gip ha accolto la richiesta della procura marsalese. Il provvedimento diviene descritto in un documento di 30 pagine in cui si afferma di non avere prove per continuare a raccogliere elementi su quanti sono stati fin qui indagati e avverte di "non volere trovare un colpevole a ogni costo", mentre si esclude "ogni affermazione di responsabilità".

"Chi ha rapito Denise" Pipitone "deve sapere che non finirà mai e che presto o tardi scopriremo la verità. Denise, da 17 anni, viene rapita ogni giorno...". A sottolinearlo su Facebook è Piera Maggio, la mamma della piccola sparita nel nulla il primo settembre del 2004 da Mazara del Vallo, dopo la decisione del gip di Marsala di archiviare le nuove indagini sul caso, accogliendo la richiesta della Procura.

