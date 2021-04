Spirit La Grande Avventura di Lucky nuovo trailer

Il gioco è basato sul prossimo film di DreamWorks Animation,Spirit Il Ribelle, che arriverà in Italia il 17 giugno 2021.

Outright Games ha svelato il primo trailer di gameplay che mostra il mondo di Miradero e i tanti personaggi che lo abitano.

DreamWorks Spirit La Grande Avventura di Lucky

, una nuova avventura a mondo aperto, sarà disponibile dall’11 giugno 2021.

sarà disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One (solo versione digitale in Italia) e PC Digital e permette ai fan di esplorare Miradero e i suoi dintorni.

I giocatori potranno divertirsi con mini-giochi e diverse sfide come salvare gli animali in pericolo, aiutare le persone della cittadina, gareggiare in corse di cavalli, fare fotografie della meravigliosa natura e molto altro!

