Festival dei videogiochi GAMICON 21 e 22 Ottobre 2023 - Pistoia

Entra nel mondo del videogioco

“Dalla sua nascita alle ultimissime innovazioni del settore. Tornei, mostre, ospiti ed un’infinità di postazioni interattive.”

Il Gamicon Videogames Festival torna il 21 e 22 Ottobre 2023 con una nuova edizione! L’evento dedicato al Gaming e al Videogioco in tutte le sue forme si svolgerà presso il Centro Fiere – Via Pertini (PT).



Un vero punto di riferimento per tutti gli appassionati che saranno chiamati ad immergersi completamente nel mondo dei videogiochi: dal retrogame alle ultime novità del settore. Ospiti, mostre, interventi e soprattutto una quantità di giochi da provare mai vista!

Saranno infatti oltre 300 le postazioni interattive per cimentarsi con le ultime novità o sfidarsi con i titoli più appassionanti: Fortnite, Call of Duty, Fifa 23, Rocket League, Street Fighter 6 e moltissimi altri ancora. Tornei ufficiali gratuiti e aree free-play. I migliori giocatori si sfideranno sul grande palco di Gamicon Festival per finali mozzafiato! Inoltre, l’esclusiva mostra sulla Storia dei Videogiochi, per comprendere il fenomeno partendo dai primi esperimenti che potrete addirittura provare, per calarvi nei panni dei pionieri del videogioco! Un’ enorme area con cabinati Arcade e Retrogame per rivivere l’emozione dei giochi che hanno fatto la storia e sfidare i vostri amici in battaglie all’ultima hadouken!



Sul palco Quiz a premi e giochi sul fantastico mondo dei Videogames e Nerd in generale, attività esclusive e grande intrattenimento delle aree Mario Kart, Just Dance e Guitar Hero! Quest’anno una novità incredibile: le arene VR dove potrete sfidarvi in battaglie al limite del reale, grazie ai visori per realtà virtuale!

Inoltre un’ area completamente dedicata al videogioco horror con postazioni interattive e Escape-Room a tema! Riuscirete a superare tutti gli enigmi?



Youtubers e volti noti del mondo dei videogiochi, come i mitici PlayerInside, si avvicenderanno sul palco del festival e incontreranno i visitatori nell’area Meet&Greet! Anno dopo anno Pistoia si afferma per la sua bellissima gara cosplay della domenica, a tema Videogames e non solo.



Inoltre sarà possibile giocare alle ultime novità, dalle uscite in anteprima ai nuovi titoli per la rivoluzionaria Realta` Virtuale! Potrete sfrecciare sui circuiti di tutto il mondo a bordo delle auto piu` veloci grazie ai simulatori di guida di ultima generazione!

Gruppi a tema e progettisti di videogiochi per illustrare la loro passione coinvolgendo i visitatori con aree interattive dedicate, prove di abilità e conferenze. Infine, i migliori negozi di videogiochi moderni, retrogame, pokémon e gadget dedicati al mondo dei videogiochi.

