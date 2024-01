Intrattenimento nel Regno Unito: I Video Superano i Videogiochi nel 2023

Negli ultimi dieci anni, i videogiochi hanno dominato la scena dell'intrattenimento nel Regno Unito, ma il 2023 ha portato una sorpresa inaspettata. Secondo quanto riportato da GamesIndustry.biz, il video si è affermato come il principale mezzo di intrattenimento nel paese, spodestando i giochi da oltre un decennio di regno.

I dati emergono da un rapporto dell'ERA, l'ente commerciale del Regno Unito che rappresenta i rivenditori di video, musica e giochi. Il settore dei videogiochi ha registrato un fatturato di 4,74 miliardi di sterline nel 2023, con un aumento del 2,9% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, i contenuti basati su video hanno visto una crescita straordinaria del 10%, raggiungendo un totale di 4,9 miliardi di sterline, principalmente grazie all'espansione del settore dei servizi di streaming, che ora rappresenta l'89% del mercato video. Anche l'industria musicale ha registrato un incremento del 9,6%, con un fatturato di 2,2 miliardi di sterline.

Il rapporto rivela che l'ultimo cambiamento significativo risale al 2012, quando i videogiochi avevano spodestato altri media. Questo nuovo scenario indica che i giochi hanno mantenuto il loro status di leader nell'intrattenimento britannico per più di un decennio.

Indipendentemente dal mezzo, il rapporto evidenzia anche un cambiamento nel comportamento dei consumatori, con il 92% di tutte le vendite avvenute in formato digitale. Ciò sottolinea una marcata diminuzione del mercato fisico. Inoltre, il prodotto video più venduto dell'anno è stato "Avatar: Way of Water", con 560.000 unità vendute.