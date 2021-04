Golf Impact arriva a maggio per dispositivi Mobile

Vivi un'avventura golfistica in tutto il mondo in questa fantastica e competitiva esperienza PVP 1v1





NEOWIZ ha annunciato oggi che Golf Impact verrà lanciato a livello globale il 3 maggio 2021 per dispositivi Android e iOS . Con località come Maldive, Fiji, Parigi e New York, i giocatori vivranno una fantastica avventura golfistica in tutto il mondo sbloccando mazze incredibilmente potenti per affrontare nuove sfide.





Con gameplay molto semplice e intuitivo Golf Impact si preannuncia come un'emozionante esperienza di gioco dove i giocatori possono competere l'uno contro l'altro.



Caratteristiche di Golf Impact

Grafica straordinaria ed emozionanti partite 1v1.

Gira il mondo giocando a golf: Stati Uniti, Francia, Maldive, Fiji.

Varie mazze e palline da golf da collezionare.

Entra nel campionato settimanale e mira a diventare il miglior giocatore di golf.

Meteo variabile.





Ulteriori informazioni su Golf Impact sono disponibili su NeowizGlobal.com

