Golf Impact è disponibile su iOS e Android

Il gioco di golf competitivo che viaggia per il mondo porta i giocatori in tutto il mondo mentre aumentano di livello le loro mazze e raccolgono dozzine di oggetti unici





NEOWIZ ha lanciato oggi il gioco di golf competitivo 1v1, Golf Impact. Disponibile sui dispositivi iOS e Android, Golf Impact porta l'emozionante gioco golf a un nuovo livello con percorsi mozzafiato come Maldive, Fiji, Parigi e New York. I giocatori vivranno una fantastica avventura golfistica in tutto il mondo.

Per un periodo di tempo limitato, tutti i giocatori potranno riscattare il codice "GOLFIMPACT" nel menu delle impostazioni nel gioco per ottenere uno speciale pacchetto di benvenuto con le seguenti ricompense:

2.000 oro

100 gemme

Piuma (palla) x 5

Rose (palla) x 5

Trifoglio (palla) x 5

Vega (palla) x 3

Spica (palla) x 3

Super Rookie (Ball) x 3

Caratteristiche



Un gioco di golf di prima classe - Grafica straordinaria ed emozionanti partite 1v1.



Gira il mondo giocando a golf: Stati Uniti, Francia, Maldive, Fiji! Goditi una vacanza all'insegna del golf in luoghi bellissimi e famosi!



Varie mazze e palline da collezionare - Innumerevoli mazze e palline da sbloccare! Trova la mazza e la pallina giuste e diventa un leggendario giocatore di golf!



Gioca con la pioggia o con il sole. - Hai mai giocato a golf in una giornata piovosa? Gioca a golf in un ambiente delizioso con il sistema meteorologico realistico.



Chi è il miglior giocatore di golf? - Entra nel campionato settimanale e mira a diventare il miglior giocatore di golf!

Altre News per: golfimpactdisponibileandroid