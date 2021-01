Wonder Boy - Asha in Monster World New Trailer

Asha, la guerriera protagonista del gioco e il suo simpatico amico volante, sono coinvolti in un grave incidente che influenzerà la sopravvivenza del mondo. La nostra eroina dai capelli verdi e il suo amico Pepelogoo dovranno collaborare per salvare il mondo.

Rimanere fedeli all'eredità della serie

Lo staff originale Westone Bit Entertainment si è riunito per creare un gioco che rimane fedele allo spirito dell'originale. Il team è guidato e diretto dal creatore della serie Wonder Boy, Ryuichi Nishizawa e supportato da Shinichi Sakamoto (suono), Maki Ozora (character design) e Takanori Kurihara (gestione creativa). Sarà il Wonder Boy più bello di sempre!!

