Accendete il motore e rispolverate il casco da corsa preferito! Stampede: Racing Royale, il kart racing battle royale per 60 giocatori dello sviluppatore Sumo Leamington e del publisher Secret Mode, sarà disponibile per Xbox Game Preview e Steam Early Access quest'estate.

Guardate il nuovo trailer qui sotto, rivelato durante l'ID@Xbox Showcase su IGN:

https://www.youtube.com/watch?v=WQisfc2tRRA

Quando si parla di corse, cosa c'è di meglio di una partenza in testa? Per i veri appassionati, Stampede: Racing Royale è già disponibile per il programma Xbox Insider. Gli appassionati di corse per PC sono invitati a tenere d'occhio la pagina di Steam per ricevere presto notizie sulle prossime qualifiche.

Questa è l'occasione per fare dei giri di prova prima del lancio e per condividere il proprio feedback con il team di sviluppo durante la messa a punto del titolo.