Londra: Uomo Armato di Katana Ferisce 4 Persone, Inclusi Due Agenti

Nel nord-est di Londra, un grave incidente ha scosso la comunità locale quando un uomo di 36 anni, armato di katana, ha ferito almeno quattro persone nei pressi della stazione della metropolitana di Hainault. Tra i feriti si contano anche due agenti di polizia. L'aggressore è stato prontamente arrestato dalle forze dell'ordine, che sono intervenute sul posto insieme a diverse ambulanze per prestare soccorso ai feriti.

La polizia metropolitana di Londra ha chiarito che l'incidente non è considerato un atto di terrorismo e non vi è alcuna minaccia in corso per la comunità. Non si stanno cercando altri sospettati in relazione a questo attacco. Le indagini sono in corso per comprendere le motivazioni dietro l'aggressione, che al momento sembra essere un atto isolato.