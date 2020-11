DESTINY 2: OLTRE LA LUCE INCURSIONE DELLA CRIPTA DI PIETRAFONDA

I giocatori di Destiny 2 si preparano per l’incursione della Cripta di Pietrafonda: la gara, nella quale vince la prima squadra che completa l’attività, inizia il 21 novembre.

Bungie lancerà la prossima sfida dell’incursione per i possessori di Destiny 2: Oltre la Luce il 21 novembre alle 19:00: i guardiani dovranno avventurarsi nella Cripta di Pietrafonda, sul satellite ghiacciato di Europa, e dimostrare con le proprie abilità e lavoro di squadra di poter superare gli ostacoli sconosciuti.



LA CORSA VERSO LA GLORIA STA PER INIZIARE



Le incursioni sono l’attività di punta di Destiny 2: i clan di tutto il mondo si stanno allenando ed equipaggiando a dovere per partecipare alla corsa al titolo mondiale e vincere la relativa cintura. I fan invece si sintonizzeranno per seguire l’evento e congratularsi con la prima squadra da sei che completa l’incursione.







Per coloro che desiderano partecipare alla corsa al primato mondiale, è bene assicurarsi di avere l’equipaggiamento adatto. Bungie ha inoltre pubblicato le restrizioni che verranno applicate per la Cripta di Pietrafonda:

La modalità Contesa costringerà i giocatori a portarsi a 20 livelli di Potere al di sotto del livello del boss per 24 ore.

Il Potere del manufatto sarà disattivato durante la modalità Contesa.

1230 di Potere è l’obiettivo della squadra come livello massimo per tutti gli scontri.

Avere Potere superiore a 1230 non fornisce vantaggi nello scontro finale.

I giocatori che completano l’incursione prima delle 18:00 del 1° dicembre potranno acquistare la giacca dell’incursione di Europa, tramite le Ricompense di Bungie del Bungie Store.

La corsa al primato mondiale per l’incursione della Cripta di Pietrafonda inizia il 21 novembre alle 19:00 (10AM PT). Tenetevi pronti e ben equipaggiati, guardiani.