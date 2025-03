Ilgiorno.it - Mezzanino, auto non si ferma all’alt: scatta l’inseguimento per dieci chilometri. A bordo fucili rubati e targhe clonate

(Pavia), 17 marzo 2025 - L'mobile in fuga è stata bloccata dai carabinieri sull'argine del Po, nel territorio di. Dei tre uomini a, due sono riusciti a fuggire a piedi per le campagne, mentre uno, 30enne di nazionalità albanese, è stato deferito in stato di libertà per vari reati, tra cui porto di armi, ricettazione e resistenza. L'è stata intercettata nell'ambito di un "servizio mirato ad alto impatto" dei carabinieri della Compagnia di Stradella e della Stazione di Broni, nella notte di ieri, domenica 16 marzo: non si èta all'alt ed è stata inseguita per circa. Nella perquisizione sono stati trovati dueda caccia, risultatiil giorno prima ad Arezzo, insieme a un passamontagna e ad arnesi da scasso. "Sul veicolo, risultato di proprietà di un soggetto prestanome residente a Milano - spiegano i carabinieri nella nota stampa diramata oggi sull'episodio - venivano altresì rinvenute dueverosimilmente