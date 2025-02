Iltempo.it - Jovanotti braccato all'Ariston, cosa succede quando entra in teatro

La prima serata del Festival di Sanremo 2025 ha vistocome protagonista assoluto. La sua esibizione sul palco dell'ha trascinato il pubblico in un vortice di emozioni, ripercorrendo alcuni dei suoi più grandi successi e confermandolo come uno dei pilastri della musica italiana. Si tratta del suo esordio come super ospite della kermesse canora, ad eccezion fatta per il duetto con Gianni Morandi in gara nella scorsa edizione. Tuttavia, questa voltatorna sul palco dell'nella veste prestigiosa di ospite speciale con una performance spettacolare e uno spettacolo di apertura che ha incluso decine di batteristi fuori dalsuonare le note iconiche de “L'ombelico del mondo”, seguito da altri successi del cantante come “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang", “I love you baby” e “A te”.