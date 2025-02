Ilfattoquotidiano.it - Sala: “Alzare le tasse ai ricchi? Prima aumentiamo gli stipendi”. E sul centrosinistra: “Serve spazio ai centristi”. Scontro a La7

leai? Al di là della redistribuzione della ricchezza, io mi preoccuperei di cercare di crearla. Oggi il primo problema è dato daglidecisamente bassi. Suggerisco che si cominci dal pubblico, perché per esempio la più grande azienda milanese è il Comune di Milano, con 13 mila dipendenti. Si ricominci da lìancora di pensare al tema delle”. Così a Otto e mezzo (La7) il sindaco di Milano Bepperisponde a una domanda della conduttrice Lilli Gruber, dando vita a un vivace dibattito con il direttore di Domani, Emiliano Fittipaldi, e con il rettore dell’Università per stranieri di Siena, Tomaso Montanari.Il confronto tra gli ospiti della trasmissione si accende quandoinvoca un maggiore attenzione per i “” dell’area di: “Oggi il cosiddetto centro, cioè la parte più riformista e moderata della politica, è già occupato.