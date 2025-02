Dilei.it - Elena Rose, chi è la nuova fidanzata di Irama

Leggi su Dilei.it

è tra i partecipanti più attesi del Festival di Sanremo 2025. Apprezzato per i testi profondi e i look stravaganti, il popolare cantautore ha fatto parlare di sé anche per la sua vita sentimentale. Vi state chiedendo se sia single? La risposta è negativa:sarebbe felicemente fidanzato con, una sua collega. Ecco cosa sappiamo di lei.Chi è, ladiporterà sul palco dell’Ariston il brano Lentamente, e si è già messo in evidenza sul green carpet del Festival per il suo look super rock. In molti, tuttavia, si chiedono anche se il cuore del bel Filippo, in questo momento, sia libero oppure no. Secondo i ben informati la risposta sarebbe negativa: da diversi mesi, infatti, il cantante sarebbe legato sentimentalmente alla collega