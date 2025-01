Calciomercato.it - Il ds della Juve Stabia spinge Floriani Mussolini alla Lazio: “È pronto per il grande salto” | VIDEO CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Il direttore sportivo del club campano ha parlatostagione delle Vespe e del futuro dell’esterno di proprietà biancocelesteNon solo Serie A. A ‘Il Calciomercato flyAerotaxi – International Transfer Market’ è stato ospite anche il direttore sportivoMatteo Lovisa, protagonista di una fantastica stagione da neopromossa in Serie B. Le Vespe sono attualmente quinti in classifica, in pienissima zona playoff, e a margine dell’evento il dirigente dei campani si è fermato a parlare con Calciomercato.it anche di Romano, di proprietà.Matteo Lovisa – calciomercato.itMatteo Lovisa, direttore sportivo, ha parlato con i cronisti presenti all’evento “Il calciomercato international transfer market” all’Hotel Hilton di Roma.