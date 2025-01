Oasport.it - Vinatzer fallisce l’obiettivo: ai Mondiali partirà con un pettorale alto

Leggi su Oasport.it

Cominciano in salita idi Alex. L’atesino, infatti,con unin slalom, dove difende la medaglia di bronzo conquistata due anni fa a Courchevel. Dopo il secondo posto a Kitzbuehel, l’atesino aveva come obiettivo quello di rientrare tra i primi quindici della World Cup Start List, ma il risultato ottenuto ieri sera a Schladming non è bastato.ha concluso al dodicesimo posto sulla Planai dopo che aveva terminato sedicesimo la prima manche. Purtroppo l’azzurro non ha così ottenuto i punti necessari per rientrare tra i primi quindici della World Cup Start List (è diciassettesimo) e sarà così costretto a partire a Saalbach con untra il 16 ed il 22 (ieri aveva il 18).Sicuramente una situazione complicata per l’azzurro, considerando che il manto nevoso potrebbe già essere rovinato e con le possibilità di ottenere un buon tempo che si ridurrebbero notevolmente.