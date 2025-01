Ilrestodelcarlino.it - Non solo sci, snowboard ’in ascesa’ tra i turisti

di Paolo Tomassone A Pian del Falco, piccola località sopra Sestola nel cuore del comprensorio del Cimone, Filippo Protti ha trovato la sua dimensione ideale. Ventisette anni, una vita dedicata alloiniziata quando ne aveva appena quattro, oggi è maestro e allenatore. Cresciuto letteralmente sulle piste – la sua casa si trova proprio sotto uno ski-lift – ha sviluppato fin da piccolo una passione viscerale per la tavola. La sua storia è quella di chi ha saputo trasformare questa passione in professione: dalle prime discese sotto casa alle competizioni in Coppa Europa, fino alla soddisfazione di vedere un suo allievo in nazionale. In questa stagione invernale particolarmente favorevole per il comprensorio, Protti è la persona giusta per sfatare i pregiudizi che ancora circondano questa disciplina.