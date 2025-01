Ilgiorno.it - Magenta, rapina fuori dal fast-food: 21enne in ospedale

, 30 gennaio 2025 – Erano all’incirca le 23 di martedì quando nel parcheggio del Mc Donald’s di via Boffalora asi è consumata un’aggressione a scopo di. Un episodio violento sul quale sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della locale stazione e ancora da ricostruire nei dettagli. L’aggressione Un giovane di 21 anni, di origini straniere, è stato avvicinato da due o tre persone. Anche loro erano stranieri, almeno dalle informazioni che i carabinieri sono riusciti ad avere. Avevano una pistola e hanno minacciato il ragazzo. Poi hanno afferrato una bottiglia rotta e lo hanno colpito in testa facendolo cadere. Il tutto per rubargli il telefonino cellulare. L’allarme è scattato immediatamente al numero unico delle urgenze del 112 e ha portato sul posto l’equipaggio di turno della Croce Bianca diinsieme ai Carabinieri della locale stazione e ai colleghi del radiomobile.