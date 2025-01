.com - Abuso di zucchero: dipendenza, salute e strategie per ridurlo

Leggi su .com

Lo, il più amato, il più odiato, il più abusato. Questo ingrediente è presente in quantità elevate nella maggior parte dei prodotti industriali, inclusi quelli insospettabili come cibi salati e bevande.Il consumo eccessivo diè legato a numerosi problemi di, tra cui obesità, diabete e malattie cardiovascolari. Ma perché ne consumiamo così tanto? E qualipossiamo adottare per limitarne l’assunzione?Cosa succede al corpo se rinunci alloper un mese?Perché loci piace così tanto?Il legame tra l’uomo e loaffonda le radici nella nostra infanzia. Come spiega un esperto in nutrizione, il primo sapore che percepiamo è quello dolce del latte materno.Questo sapore diventa un messaggero di conforto, associato alla riduzione dello stress e alla sensazione di benessere.