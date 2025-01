Liberoquotidiano.it - "Tutti, tranne uno": Paolo Bertolucci, la profezia sul futuro di Jannik Sinner

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una vittoria straordinaria, dominando la finale dello Slam contro Sasha Zverev. Perè il secondo Australian Open, il terzo Slam della giovanissima carriera. L'exlo ha applaudito in una intervista a Fanpage: "Quando vinci uno Slam non sei in ufficio — le sue parole — Sicuramente se guardiamo a 12 mesi fa, quello che si nota è che la distanza con gli altri è aumentata. Nel 2024 aveva vinto in cinque set contro Medvedev che poi era crollato per stanchezza. Sembrava certo una vittoria in un grandissimo torneo perche restava però uno dei 4-5 papabili per il successo in ogni Slam”. Ora invece "c'è un uomo solo al comando e gli altri sono sempre più lontani — ha aggiunto — Un anno dopo Djokovic è meno pericoloso, e da dietro non sono arrivati volti nuovi.