Quanto tempo ci vuole a vendere una casa a Roma? Molto di più di quanto immagini

La vendita di unaè un processo che può sembrare più semplice diin realtà non sia, soprattutto in una città come, dove le dinamiche del mercato immobiliare possono essere complesse e dipendono da numerosi fattori. Tra il 2023 e il 2024, infatti, moltini si sono trovati a dover affrontare un mercato meno dinamico e più selettivo rispetto al passato. Macidavvero peruna?La media del mercato immobiliarenoSecondo gli ultimi dati relativi al settore,unapuò richiedere in media dai 6 ai 12 mesi, a seconda di vari fattori. Vi sono alcune zonerichieste, come il centro storico o quartieri più esclusivi e proprio in questi quartieri ilpotrebbe essere ridotto. Invece, nelle aree più periferiche o meno centrali il periodo di vendita potrebbe estendersi.