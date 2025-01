Pronosticipremium.com - Non solo Lucca, la Roma insiste per il vice Dovbyk: spunta Mikautadze

Archiviata la vittoria per 2-1 con l’Udinese, per laè già tempo di guardare avanti. I giallorossi sono tornati al successo lontano dalle mura amiche che mancava dallo scorso aprile, grazie ad una prestazione di alto livello per tutto il corso dei 90? minuti. Il focus si sposta ora sull’Europa League, impegno da onorare al massimo. L’obiettivo è quello di strappare il pass per i playoff, con l’ultima giornata che risulterà cruciale. I capitolini starebbero preparando con cura la prossima gara con l’Eintracht Francoforte, in programma giovedì 30 gennaio alle 21:00 allo stadio Olimpico.Dietro le quinte, però, la dirigenza sarebbe al lavoro per quanto concerne la conclusione della sessione invernale di calciomercato. Già, perché il direttore tecnico Florent Ghisolfi è ben consapevole che va aggiunto qualche ultimo tassello alla rosa, sotto esplicita richiesta di Claudio Ranieri.