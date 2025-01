Agi.it - Apertura di M5s e Iv al 'lodo' Franceschini. Schlein, "avanti sui temi"

AGI - Ritorno al proporzionale e accordi nei collegi maggioritari. Oppure un'alleanza larga, stile Ulivo. Per Ellyl'unica strada per creare un'alternativa di governo di centrosinistra rimane quella della collaborazione delle opposizioni sui. Come fatto fin qui, dal salario minimo alla sanità, passando per la battaglia contro l'autonomia differenziata. La leader dem lo spiega in un passaggio dell'intervista rilasciata al Tg3. Un flash, tra gli attacchi a Giorgia Meloni e la 'ricetta' contro il caro bollette. Parole attese soprattutto alla luce del dibattito che si è innescato nel Partito Democratico e in parte delle opposizioni, dopo le parole di Dario. L'ex ministro ed ex segretario dem suggerisce di accantonare la questione della costruzione del campo largo o progressista, che dir si voglia, per correre separati alle prossime elezioni politiche, concentrandosi ognuno sulla parte proporzionale della sfida e cercando accordi solo su quella maggioritaria.