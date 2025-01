Sport.quotidiano.net - Forlì, insidie sulla via del riscatto. Il Corticella davanti è ‘appuntito’

Leggi su Sport.quotidiano.net

Per ripartire sul campo del. Dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa al Morgagni, stadio violato (per la prima volta in stagione) dalla Zenith Prato 2-3, ildi mister Alessandro Miramari è chiamato alimmediato nella sua gara da ex. L’impegno,carta, non appare dei più severi, se si considerano i 24 punti che separano i galletti (45) dal club bolognese (21) impelagato nella pericolosa zona playout dopo la sconfitta 1-0 di domenica a San Marino. Ilè guidato quest’anno da mister Michele Nesi, in precedenzapanchina del Mezzolara sempre D. L’allenatore bolognese manda in campo la sua squadra alternando il 4-4-2 al 3-5-2. Ilha puntellato la classifica coi 13 punti incassati tra le mura amiche, frutto di 4 vittorie e 1 pareggio a fronte di 5 ko.