C' è sempre un futuro per il Futurismo

L’esposizione in corso a Roma sulla più importante tendenza artistica italiana del Novecento ha alcuni pregi ma anche mancanze. Che, in ogni caso, richiamano l’attenzione su un formidabile movimento di creatività e libertà espressiva.La mostra dell’occasione mancata, dicono alcuni sollecitati dai vari specialisti che anche ingiustamente ne sono rimasti fuori. È la mostra con cui finalmente si celebra un momento che deve appartenere alla cultura di ciascun italiano, dicono altri che più si ritrovano in un progetto fortemente voluto dal ministero della Cultura. Ma come è questa mostra Il Tempo del, più chiacchierata che vista, a cura di Gabriele Simongini, ancora fino al 28 febbraio alla Gnam, la Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma? È una mostra in grande, cosa che in Italia non è mai scontata, e questo è di certo un punto a favore.