Ilrestodelcarlino.it - Altro appuntamento sull’asse X Factor-Petali: c’è Salvetti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

2024-: il centro commerciale oggi sarà animato dalla voce di Lorenzo, finalista dell’ultima edizione del talent musicale. Il 17enne, che ha fatto un grande percorso fino all’ultimo atto col coach Achille Lauro, sarà oggi alle 17 aiper lo showcase (un’esibizione) e per il firmacopie. Ecco cosa fare per partecipare: bisogna iscriversi al "web club" dei, e si potrà fare sul posto con l’aiuto di un’hostess; bisognerà, inoltre, avere la compilation "XMixtape", acquistabile presso un punto dedicato presso l’evento. Con "Mille concerti", canzone d’amore (marchio di fabbrica del talento veronese), sta spopolando su piattaforme dedicate alla musica come "Spotify"; il ragazzo è apprezzato da chi ha seguito il talent, e sta iniziando a farsi conoscere con un tour di firmacopie.