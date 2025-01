Inter-news.it - Milan-Inter, Conceicao recupera due calciatori offensivi (tra cui un big)

, derby di ritorno del campionato di Serie A 2024-2025, si disputerà il 2 febbraio. Quando mancano meno di 10 giorni al match, il tecnico rossonero Sergiopuò beneficiare del recupero di due giocatori, compreso un titolare indiscusso del reparto avanzato.IL PUNTO –sarà l’occasione per i nerazzurri di invertire una tendenza inaspettata a inizio stagione. Dopo le due sconfitte in altrettante sfide disputate in stagione, entrambe maturate negli ultimi minuti, il club meneghino è consapevole del fatto di non dover abbassare la soglia dell’attenzione se intende portare a casa il risultato auspicato. Ecco che, per il match contro i cugini del 2 febbraio, ci si aspetta una prestazione da “scudettata” che possa consentire di non perdere terreno in classifica dal Napoli.