Le opposizioni critiche | I dati non ci tornano

Il boom del Servizio ferroviario metropolitano certificato dalla Città metropolitana non convince le. La Lega, col capogruppo in consiglio comunale Matteo Di Benedetto, plaude all’aumento dell’utilizzo del trasporto pubblico locale su ferro, ma segnala, comunque, diverse criticità: "Il servizio va potenziato, serve lavorare sul raddoppio della linea Porrettana, promesso da tempo. Su questa linea in particolare, ci sono diversi problemi in termini di comunicazione con i cittadini e di puntualità delle corse. Poi, spesso, riceviamo segnalazioni di problemi legati alla sicurezza in orario serale". Più duri i meloniani, con la capogruppo in Regione Marta Evangelisti e Nicolas Vacchi, capogruppo in Città metropolitana di 'Uniti per l’alternativa': "Iriportati dalla Città metropolitana non ci risultano assolutamente e li verificheremo nel merito.