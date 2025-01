Lanazione.it - Lucca, fanno saltare il bancomat ma scappano a mani vuote

Leggi su Lanazione.it

, 23 gennaio 2025 –ile poiforse a. La notte scorsa, verso le 2:40, un equipaggio della sezione radiomobile della compagnia diè intervenuto presso la filiale del Bpm di Monsagrati, in via Provinciale per Camaiore, in quanto era scattato l'allarme. Sul posto i militari hanno accertato che poco prima tre persone con il volto travisato avevano fatto esplodere ile la cassa continua. Successivamente si sono allontanati con un'autovettura non meglio identificata. Al momento non si conosce l'importo che è stato asportato. C'è la possibilità, tuttavia, spiegano i carabinieri, che il colpo sia fallito perché il dispositivo appare integro. Ma per questo aspetto, solo l'esame del tecnico incaricato potrà accertarlo. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per una valutazione sull'agibilità della struttura.