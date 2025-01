Iodonna.it - La gonna a portafoglio è un capolavoro di essenzialità e raffinatezza. Svela, senza eccessi, giocando con l’arte del layering

La gonna a portafoglio è un modello versatile nella forma e nella pratica. Abbinarla è divertente e cool, intrecciando stile e funzionalità. Ecco 5 outfit di tendenza a cui ispirarsi.Stivali biker e giacca croppedUn look dallo Street Style con stivali biker, giacca cropped e bandana foulard.Con i pantaloni in pendant sottoPer replicare lo styling più cool di stagione indossato anche da Paloma Essler.In pelleIsabelle Huppert opta per un look total black con gonna a portafoglio in pelle.BiancaLa gonna a portafoglio bianca abbinata a sabot in pelle neri e a una maglia.MiniCopiando Gigi Hadid, che la sceglie mini e la indossa con una t-shirt bianca.