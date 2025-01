Lapresse.it - Australian Open 2025, Sinner-de Minaur: precedenti tutti a favore dell’azzurro

Janniksfiderà l’o Alex denei quarti di finale degli. Il canguro, classe 1999, è uno degli avversari che l’azzurro ha incontrato di più nella sua carriera. E l’altoatesino finora non ha mai avuto problemi contro il numero 8 del seeding. Nove matchvinti dal numero 1 del mondo, a partire dalla sfida del 2019 nelle Next Gen Finals di Milano, e un solo set perso.Questi nel dettaglio i confronti tra ie De: ATP Next Gen Finals 2019:– deper 4-2 4-1 4-2ATP 500 Sofia 2020:– deper 6-7 6-4 6-12022:– deper 7-6 6-3 6-4ATP Masters 1000 Madrid 2022:– deper 6-4 6-1ATP Masters 1000 Canada 2023:– deper 6-4 6-1Coppa Davis 2023:– deper 6-3 6-0ATP 500 Rotterdam 2024:– deper 7-5 6-4ATP Finals 2024:– deper 6-3 6-4Coppa Davis 2024:– deper 6-3 6-4