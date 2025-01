Pronosticipremium.com - Roma, allenamento a Trigoria: out Pellegrini e Cristante

L’Olimpico è stato di nuovo palcoscenico di una grande vittoria per ladi Ranieri che si è imposta sul Genoa per 3-1. Tre punti importanti conquistati in un momento delicato della stagione che porterà i giallorossi a dover affrontare anche le gare di Europa League. Il prossimo avversario della formazione capitolina, infatti, sarà l’Az Alkmaar, nella gara che si giocherà il 23 gennaio alle 18:45. La squadra di Claudio Ranieri è tornata ad allenarsi questa mattina aper permettersi poi un giorno di riposo nella giornata di domani 19 gennaio. Come al solito l’si è svolto in due gruppi separati: in campo infatti sono scesi i giocatori che non sono stati impiegati contro il Grifone e chi è subentrato soltanto nei minuti finali della partita. Seduta in palestra invece per i titolari.