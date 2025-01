Inter-news.it - LIVE Empoli-Inter Primavera 0-1: vantaggio con un autogol!

L’scende in campo alle ore 11 contro l’per confermarsi dopo l’ultimo successo con i campioni d’Italia uscenti. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it.0-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP39? Mosconi ci prova da fuori con il sinistro. Parata di Versari e corner.Berenbruch sulla linea di fondo mette la palla in mezzo, Lavelloi sfiora ma non colpisce. Bembnista però viene beffato e deposita in rete regalando ilagli avversari.davanti!33? GOOOOOOOOOOOOL DELL’INTEEEEERRRRRR30? Lavelli è a terra, si rialza adesso ma zoppica. Riprende il gioco.24? Cross di Aidoo, respinta goffa di un difensore dell’e rischio-! Versari blocca e salva la sua squadra.21? Berenbruch si avvicina al gol su calcio di punizione: respinge Versari.