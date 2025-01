Sapevamo sarebbe successo Uomini e Donne novità bomba su Ciro e Martina

Leggi su Caffeinamagazine.it

Era nell’aria, ed ora c’è la conferma. Solo pochi giorni la notizia della scelta di, adesso questa su lei eche ha acceso il dibattio: lui, del resto, lo aveva detto ed telespettatori più attenti non lo avevano dimenticato. Così mentre arriva la notizia che Tina Cipollari è ufficialmente la nuova tronista. Per leiin arrivo addirittura Giorgio Manetti, con il quale c’è stata sempre una grande amicizia (e qualcuno azzarda anche di più).>>“Purtroppo per voi è così”. Tina Cipollari, esasperata dalle voci, rompe il silenzio su UeDDurante il periodo trascorso del Gabbiano nel parterre del trono over, infatti, i due si sono spesso dichiarati stima reciproca. Erano anche molto complici, specie quando c’era da andare contro la storica nemica di lei ed ex di lui, ovvero Gemma Galgani.