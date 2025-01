Ilgiorno.it - Sala cita James Bond: “Terzo mandato da sindaco? Mai dire mai. Sul fumo all’aperto pionieri, qualche multa la stiamo dando”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 16 gennaio 2025 – “Maimai”: ilGiuseppe, dicendosi “un cultore dei film di" non ha escluso la possibilità di rimanere per un, ricorche c’è una pellicola "dal titolo 'Never say never again'”. Il primo cittadino, ospite di No stop News a Rtl, si è detto favorevole alsia per i governatori sia per gli stessi sindaci, dicendosi “d'accordo con Zaia e De Luca, e dico di più: questo limite non dovrebbe esserci per i sindaci". "In Europa - ha aggiunto - nessun Paese ha limiti di mandati per i sindaci, ad eccezione del Portogallo che ha tre mandati. Noi ne abbiamo due. Ma dobbiamo sempre essere speciali? Ci vengono ache c'è un'eccessiva concentrazione di poteri.ma va, c'è il Consiglio comunale e il Consiglio regionale, organismi di controllo, ci sono giudici, la Corte dei Conti, e poi il supremo controllore che è l'elettore.