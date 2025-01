Thesocialpost.it - “Ho visto Riccardo Branchini” e chiede soldi alla madre per informazioni: la foto falsa era fatta dall’AI

La mamma di, Federica Pambianchi, ha raccontato di aver ricevuto unadi un ragazzo somigliante al figlio tramite social media. La donna che le ha inviato l’immagine affermava di averla scattata ad Amsterdam, ma successivamente ha chiesto denaro in cambio di ulteriori dettagli. Pambianchi ha condiviso questa vicenda con la trasmissione “Chi l’ha?”, che ha investigato sull’identità della persona coinvolta, scoprendo che si trattava di un profilo falso. L’immagine inviata, secondo gli esperti, è stata creata utilizzando intelligenza artificiale incrociando ledi, una tecnica spesso usata per ingannare e ricattare famiglie in situazioni di disperazione.“Quando hoquella, ho pensato: ‘È lui’. La ragazza mi ha raccontato di averload Amsterdam ma, quando ho iniziato a fare domande, ha chiestoe poi mi ha bloccata”, ha spiegato Pambianchi.