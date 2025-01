Sport.quotidiano.net - Napoli, doppia gioia per Olivera: vicini il rientro e il rinnovo

, 15 gennaio 2025 – L'ottima prova di Leonardo Spinazzola contro il Verona non ne ha fatto sentire la mancanza, ma Mathiasè ormai un fattore importantissimo nell'economia di questoche non ha alcuna intenzione di arrestare la propria marcia. L'infortunio occorso contro la Fiorentina si è rivelato meno grave del previsto, al punto che l'uruguaiano ha 'rischiato' di tornare in campo già nel turno successivo: poi l'ha fatta da padrone, giustamente, la prudenza, ma ora il momento delè vicino, così come lo è quello di unche sa di definitiva investitura. La possibile partita della svolta La prima buona notizia è appunto il recupero del classe '97, pronto dunque a riprendersi la sua corsia già nella complicatissima partita in casa dell'Atalanta che aprirà il ciclo terribile dell'inizio di girone di ritorno del suo, chiamato all'ennesimo esame utile in questo caso a provare addirittura ad allontanare definitivamente una contendente al titolo.