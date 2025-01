Lanazione.it - "Il T-Red?. Acquistato per la sicurezza"

Vicenda del T-all’incrocio di via Hochberg, Paola Lungarotti, già sindaco, ribatte all’amministrazione in carica che aveva chiamato in causa la giunta precedente sulla questione dell’utilizzo del sistema di rilevamento infrazioni. "L’acquisto del dispositivo fu deciso in risposta alle numerose segnalazioni di pericolosità all’incrocio di via Hochberg, dove si registravano situazioni critiche sia per gli automobilisti che per i pedoni – spiega Lungarotti –. Non mirava in alcun modo a fare cassa, come oggi si vuole insinuare, ma a garantirestradale in un punto nevralgico del traffico cittadino, come dimostrano gli atti e i documenti approvati". L’ex sindaco aggiunge che il T-era concepito come uno strumento temporaneo, con l’intenzione di spostarlo successivamente in altre zone sensibili, una volta completata la progettazione e l’iter burocratico per la realizzazione di una rotonda che avrebbe definitivamente messo inl’area.