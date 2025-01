Gossipnews.tv - Basciano-Codegoni, Nuovo Capitolo: Tirata in Mezzo la Figlia!

Leggi su Gossipnews.tv

Un amore finito, una bambina al centro del caos e accuse reciproche che dividono il pubblico. Ecco che cosa sta succedendo!Si erano conosciuti sotto i riflettori di una famosa trasmissione televisiva italiana, facendo sognare il pubblico con il loro amore. Tuttavia, la loro relazione è durata poco: il tempo di dare alla luce una bambina e poi separarsi tra tensioni e conflitti. Questa è la tormentata storia tra Alessandroe Sophie, che continuano a scontrarsi pubblicamente anche a mesi di distanza dalla rottura. Recentemente, Alessandro ha deciso di rompere il silenzio sui social, lanciando pesanti accuse legate alla gestione della loro, Celine.Alessandro ha spiegato che, durante una giornata in cui la piccola Celine non stava bene, sarebbe stato costretto a correre a scuola per portarla a casa.