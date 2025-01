Lapresse.it - Australian Open 2025, Paolini al secondo turno: battuta la cinese Wej

Jasmineapproda aldegli. L’atleta azzurra numero 4 della classifica Wta ha superato in due set laSijia Wei, numero 117 della classifica generale, con il punteggio di 6-0 6-4.se la vedrà aldello Slamo con la vincente della sfida tra la statunitense Taylor Towsend e la messicana Renata Zarazua.: “Esordio non sempre facile”“Non è sempre facile l’esordio. Lei rispondeva benissimo, non ci siamo mai allenate insieme, ma sono sicura che arriverà presto tra le prime 100 al mondo. Prima della scorsa stagione non avevo mai vinto un match a Melbourne, forse è cominciato tutto qui, quello che è accaduto lo scorso anno. Sono felicissima di essere di nuovo qui”, ha dettonell’intervista post-gara.