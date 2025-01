Justcalcio.com - TS – Roma, Ranieri tra conferma…e Montella

2025-01-07 15:01:00 Arrivano conferme da Tuttosport:– Chiamatelo pure «Mr. Derby». Così, da domenica sera, viene soprannominato Claudio, autentico personaggio del momento di casa. E non solo per il record, mai riuscito a nessun altro nella Capitale, di aggiudicarsi tutte le stracittadine giocate. Cinque su cinque, è l’en plein del tecnico testaccino richiamato dalla pensione per risollevare le sorti della sua squadra. «Mi chiamano sempre in queste situazioni – dice dopo aver battuto la Lazio -. Ma io metto l’elmetto e vado». E’ andata così anche questa volta firmando un contratto da allenatore fino a giugno, poi diventerà manager e consulente della proprietà con un ruolo decisionale anche nella scelta del futuro tecnico.Tutti pazzi perI risultati recenti, a cominciare dal derby, però, fanno sì che tifosi e squadra inizino a prendere in considerazione anche un’eventuale permanenza distesso.