Calciomercato.it - Inter, batosta Calhanoglu: l’esito UFFICIALE dei nuovi esami

Infortunatosi in finale di Supercoppa col Milan, il centrocampista turco sarebbe dovuto rientrare mercoledì col Bolognaper l’. Fattosi male in finale di Supercoppa col Milan e out ieri a Venezia, il centrocampista turco sarebbe dovuto rientrare mercoledì sera nel recupero col Bologna, ma ia cui si è sottoposto stamane non sorridono a Inzaghi.ko:degli(LaPresse) – Calciomercato.itInfortuniodegliL’ha diramatodegli accertamenti strumentali: “Hakansi è sottoposto questo pomeriggio ad ulteriori accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano dopo aver accusato un indolenzimento muscolare durante il lavoro personalizzato di recupero dall’elongazione all’adduttore destro.