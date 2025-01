Inter-news.it - Venezia-Inter, Inzaghi non vuole correre un rischio – Sky

si disputerà nella giornata di oggi, 12 gennaio, allo Stadio Pier Luigi Penzo. Di seguito gli ultimi aggiornamenti sulla formazione dei nerazzurri.IL COMMENTO – L’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi ha indicato le ultime novità relative al match tra, pronunciandosi dal lato dei nerazzurri: «Si tratta di un momento ultra-delicato, dopo la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana contro i rossoneri, ma si ha la possibilità di guadagnare punti su Atalanta, Juventus e Milan e di evitare di far scappare il Napoli. Non vincere oggi significherebbe prolungare un momento con un umore non proprio altissimo. Giocheranno Asllani e Zielinski, con Carlos Augusto sulla sinistra e in avanti Lautaro Martinez e Taremi. Thuram ha smaltito l’infortunio, manonrischiarlo per evitare ulteriori guai.