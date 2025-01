Ilgiorno.it - "Minori e sociale priorità assoluta" nel primo bilancio di Diego Boscaro

Leggi su Ilgiorno.it

Imu per capannoni e aziende in leggero aumento, ritocco a tasse e tariffe, "problemi oggettivi e una, finanziare settoree tutela- così il sindaco - : un’Amministrazione deve fare delle scelte".per la neo Amministrazione guidata dafaccia a faccia in aula con la minoranza. Da cui sono piovute le critiche: "Aumenti per cittadini e operatori, ma progetti zero. La zampata promessa in campagna elettorale ancora non si vede". È in carico al neosindacola delega alcomunale, è spettato a lui, nell’ultimo consiglio comunale dell’anno, la presentazione di numeri e obiettivi del documento 2025. 11 milioni e trecentomila euro circa la voce di pareggio entrate uscite, un capitolo spese correnti "su cui inciderà in futuro una maxi campagna di efficientamento energetico degli edifici pubblici", un solo maxi progetto nella pagina investimenti, 900 mila euro per i nuovi loculi del cimitero.